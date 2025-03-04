6'ncı kattan düşerek ölmüştü! Cinayetle yargılanan eşe beraat

Olay, geçen yıl 13 Şubat'ta, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. 34 yaşındaki Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. Yaralanan Tolu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



2 çocuk annesi Tülay Tolu'nun ölümünün ardından eşi Yasin Tolu (36), cinayet şüphesiyle gözaltına alınıp 14 Şubat'ta tutuklandı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Yasin Tolu hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tülay Tolu'nun 13 Şubat'ta alınan ölü muayene ve otopsi raporu ile kesin ölüm sebebinin tespit edilemediğine, sanığın eşini balkondan atıp atmadığına dair kesin sonuçlara ulaşılamadığı ancak maktulün vücudunda çok sayıda düşme dışında ekimoz bulunması nedeniyle de hastane morgunda bekleyen Yasin Tolu hakkında gözaltı kararı verilip, soruşturmanın derinleştirilmesine karar verildiği belirtildi.



"104 SANTİMETRE YUKARI KALDIRIP, ATMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"



Duruşma öncesi olay yerinde mahkeme heyeti tarafından yapılan keşif raporu da dava dosyasına eklendi. Bilirkişi raporunda, Tülay Tolu'nun 50-55 kilogram ve 1,60 santimetre boyunda olduğu, sanık Yasin Tolu'nun eşini tutarak, 104 santimetre yukarı kaldırıp, 44 santimetre genişliğinde açık cam alanda boşluğu bırakmasının mümkün görünmediğine vurgu yapıldı.



Raporda ayrıca, Tülay Tolu'nun balkon demirinden tutunarak, balkon içerisinde bulunan ve yüksekliği 45 santimetre olan yastık üzerine basarak balkon duvarı üzerine yan vaziyette çıktıktan sonra balkonun ve Tülay'ın fizik yapıları da göz önüne alındığında kendisini boşluğa bırakmasının mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.



Yasin Tolu geçen yıl 10 Aralık’ta görülen davanın 2’nci duruşmasında adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Tolu duruşmalarda verdiği ifadesinde, "Dönüp baktığımda eşim balkonun korkuluğunun üzerindeydi. Cam balkonun da kanadını açıp, ipinden tutunduğunu gördüm. Göz göze gelmeden, 'Ne yapıyorsun?' bile diyemeden aşağı atladı. Eşimin kendine zarar verme huyu vardı. Ancak intihar edeceği hiç aklıma gelmezdi. Kesinlikle onun ölümünde benim bir suçum yok" ifadelerini kullandı.



ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI



Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında savcı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanığın, "Eşi kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yasin Tolu'nun, "Eşi kasten öldürmek" suçundan delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.