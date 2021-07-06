6 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 37 can kaybı, 5 bin 299 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığınca Günlük Coronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 446 kişi iyileştii.



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,92, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,84 olarak kayda geçti.



Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Günlük tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" dedi.

Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uspcG0WCQB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

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