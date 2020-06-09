6 terörist etkisiz hale getirildi

ntv.com.tr 09.06.2020 - 08:49
İçişleri Bakanlığınan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çatışma çıktığı, 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
Öte yandan Diyarbakır Silvan kırsalında, il jandarmanın operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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