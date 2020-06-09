6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Diyarbakır ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ntv.com.tr 09.06.2020 - 08:49

6 terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

İçişleri Bakanlığınan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çatışma çıktığı, 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.  

Öte yandan Diyarbakır Silvan kırsalında, il jandarmanın operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AYASOFYA İÇİN KARAR 2 TEMMUZ'DA

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...