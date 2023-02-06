7,4 büyüklüğünde deprem 10 ili vurdu: Şehirlerde son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

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OSMANİYE'DE SON DURUM



Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valisi NTV canlı yayınınında kent merkezi ve çevre ilçelerde depremin etkisini gösterdiğini, yıkılan binalar olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı"



MALATYA

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "Şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı."

