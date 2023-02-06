7,7 büyüklüğünde deprem 10 ili vurdu: Şehirlerde son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Yine Maraş'ta 200 yaralı ve 300 bina yıkıldı. An itibariyle 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralımız var. Toplamda 1710 bina yıkıldı" dedi.



Oktay, "Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan bina var. Kilis'te 8 kayıp 200 yaralı ve 50 yıkılan bina. Adana 10 kayıp 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Hatay'da 4 ölüm, 7 yaralı ve 200 bina yıkıldı. Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız ve 100 yıkılan bina var. Diyarbakır'da 14 kayıp, 226 yaralımız ve 20 yıkılan bina. Urfa 18 kaybımız 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var." açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

KAHRAMANMARAŞ



300 bina yıkıldı, 70 can kaybı ve 200 yaralı var.

GAZİANTEP

581 bina yıkıldı. 80 kişi hayatını kaybetti ve 600 kişi yaralı.



OSMANİYE



83 bina yıkıldı. 20 can kaybı ve 200 yaralı var.

ADIYAMAN



100 binanın yıkıldı. 13 can kaybı ve 22 yaralı var.

DİYARBAKIR

20 bina yıkıldı. 14 can kaybı ve 226 yaralı var.

MALATYA

Malatya'da 300 bina yıkıldı. 47 can kaybı ve 550 yaralı var.

ŞANLIURFA

18 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralı. Şehirde 60 bina yıkıldı.



HATAY



200 bina yıkıldı. 4 can kaybı ve 7 yaralı var.

KİLİS

50 binanın yıkıldığı Kilis'te 8 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralı.



ADANA



16 binanın yıkıldığı şehirde 10 kişi hayatını kaybederken, 550 yaralı bulunuyor.

DEPREM ANI