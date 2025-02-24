7 araca çarpan sürücüye mahalleliden meydan dayağı

İstanbul, Esenyurt'taki İnönü Mahallesinde geceyi çarpışma sesleri böldü.



Alkollü olduğu belirtilen sürücü, park halinde bulunan 7 arabaya çarptı. Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı.



Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, mahalleli tarafından dövüldü.

GÖZALTINDA



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi.



Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.