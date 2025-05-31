7 ay boyunca her gün işe gider gibi evden çıktı, fabrikada ne varsa çaldı: 20 milyonluk vurgun

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin takibine takılan şüpheli Ş. A. hakkında yapılan incelemelerde dedektifleri bile şaşkına çeviren olaylar ortaya çıktı.

Ş.A.'nın Eylül 2024 tarihinden Mart 2025 tarihine kadar olan 7 aylık geçmiş olaylarını mercek altına alan JASAT ekipleri şahısın 140 hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

HER GÜN İŞE GİDER GİBİ HIRSIZLIK

Özellikle eylül ayında kapatılan bir fabrika binasında soygun yapan Ş.A. fabrikaya her gün işe gider gibi giderek hırsızlık yaptığı ve bina içerisinden kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo, musluk gibi eline ne geçtiyse çaldığı ortaya çıktı.

20 MİLYON TL'LİK VURGUN

Yaptığı hırsızları kiraladığı araçlarla yaptığı tespit edilen Ş.A.'nın 7 ayda ay da yaptığı 140 soygundan 20 milyon TL'lik vurgun elde ettiği belirlendi.

