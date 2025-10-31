7 ay sonra tahliye edilmişti: İki aylık eşini öldüren sanık hakkında gözaltı kararı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi Necla Aydoğdu'yu boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ancak akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki raporuyla 7 ay 15 gün sonra tahliye edilen Mustafa Aydoğdu (35), itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı. Aydoğdu, işlemlerinden sonra önce tedavi için yeniden hastaneye yatırılacak.



Olay, 31 Ağustos 2022'de saat 21.30 sıralarında, kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkisinde meydana geldi. Olaydan 2 ay önce evlenen Necla ile Mustafa Aydoğdu, evlerinde tartıştı. Çıkan kavgada Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olan Mustafa Aydoğdu, eşine bıçakla saldırdı.Boğazından yaralanan Necla Aydoğdu, yere yığıldı.

İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Necla Aydoğdu, hayatını kaybetti. Eşinin başında suç aleti bıçakla yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu, gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydoğdu, eşini neden öldürdüğünü söylemedi. Bu arada çiftin olay günü Koçarlı ilçe merkezindeki evlerinde tartışmaya başladıkları, daha sonra kırsal Satırlar Mahallesi'ne geldikleri belirtildi. Öldürülen Necla Aydoğdu'dan geriye düğün görüntüleri ve eşiyle dans ettiği anlar yer aldı.

Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı. Necla Aydoğdu'nun cenazesi ise memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.



"NE OLDUYSA O ANDA OLDU"



Mustafa Aydoğdu hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aydoğdu, duruşmada, "29 Ağustos'ta Ankara'ya gittim. Amacım aşının şeytani düzenin bir parçası olduğunu külliyedeki yetkililere söylemekti. Eşim de aşı yaptırarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu. Kendisine hak ya da batıl konusunda seçim yapmasını söyledim. O da, 'Bizi Allah karşılaştırdı. Hep seninleyim' dedi. Ona 'Her şeyi bırakıp, dedemin bağ evine yerleşelim' dedim. Kabul etti. Olay günü minibüsle yola çıktık. Yol ayrımında indik ve yürüyerek sohbet ettik. Eşim yeşil elma aldı ve şehvetle yedi. Ona 'Elmayı Allah rızası için ye' dedim. Bahçeden semizotu topladı. Yiyeceğimiz esnada bana, 'Sen külliyeye provokatörlük yapmaya mı gittin' dedi. Ne olduysa o anda oldu. Bıçakla saldırdım. Amacım öldürmek değil davamı ispatlamaktı." dedi.



'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' RAPORU



Mahkeme heyeti, Aydoğdu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. 25 Şubat'ta görülen karar duruşmasında istenen raporun geldiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı bildirildi.

Heyet, sanığın 'Eşi kasten öldürme' suçunu işlediğini sabit buldu. Ancak TCK 32 maddesi gereğince, akıl hastalığı nedeniyle işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin önemli derecede azalmış olması sebebiyle ceza sorumluluğunun ortadan kalkmasına ve cezalandırılmamasına karar verildi.



TAHLİYE KARARI KALDIRILDI



Mahkeme heyeti, Aydoğdu'nun yüksek güvenlikli hastanede tedavi olmasına karar verdi. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Aydoğdu, 7 ay 15 gün sonra, 10 Ekim’de tahliye edildi. Karara itiraz eden Necla Aydoğdu'nun ailesi, Mustafa Aydoğdu'nun yeniden hastanede tedavi görmesini talep etti. İzmir İnfaz Hakimliği, itirazın ardından tahliye kararını kaldırdı. Koçarlı Emniyet Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Aydoğdu'yu evinde gözaltına aldı. Aydoğdu'nun işlemlerinin ardından yeniden hastaneye yatırılacağı öğrenildi.