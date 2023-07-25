7 ayda 44 bin taksi şikayeti | İstanbul'daki taksilerin yol ve yolcu seçmesi şikayet konusu

TAKSİ SAYISI ARTIRILMALI MI?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İstabul'da 837 kişiye bir taksi düştüğünü, bu sayının ise Paris'te 366, New York’ta 309, Singapur’da ise 207 kişi olduğunu açıkladı. Taksi sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekildi.



Birçok taksici de araç sayısının yetersiz olduğu görüşünde ama sorunun çözümünün bu kadar basit olmadığını düşünüyorlar. Bir taksici ise, "İyileştirmeler yapılması gerekiyor. Taksi sayısından önce trafiğin çözülmesi lazım." dedi.

İstanbul'da nüfus 16 milyonu da geçerken hizmet veren taksi sayısı ise 19 bin olduğu belirtiliyor.