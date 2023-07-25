7 ayda 44 bin taksi şikayeti | İstanbul'daki taksilerin yol ve yolcu seçmesi şikayet konusu

İstanbul'daki taksi sorunu uzun süredir gündemde... En çok şikayet edilen konu ise yol ve yolcu seçilmesi...  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, İstanbul'da 837 kişiye 1 taksi düşüyor.

7 ayda 44 bin taksi şikayeti | İstanbul'daki taksilerin yol ve yolcu seçmesi şikayet konusu
İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İndi-bindi ücreti 75 TL mi oldu?

İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İndi-bindi ücreti 75 TL mi oldu?

Haberi Görüntüle

NTV- Özgür Yılmaz

İstanbul'daki taksi sorunu gündemde yerini korumaya devam ediyor.

Son 7 ayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan şikayet sayısı 44 bini geçti. Yol ve yolcu seçme şikayet edilen konuların başında geliyor.

EN ÇOK ŞİKAYET YOL VE YOLCU SEÇME

Beylikdüzü'nde ise bir şoförün müşteriye, "Binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor" diye tavsiye vermesi şaşkınlığa neden olmuştu.

Pişkin taksici ile müşteri arasında ilginç diyalog

Pişkin taksici ile müşteri arasında ilginç diyalog

Haberi Görüntüle

TAKSİ SAYISI ARTIRILMALI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İstabul'da 837 kişiye bir taksi düştüğünü, bu sayının ise Paris'te 366, New York’ta 309, Singapur’da ise 207 kişi olduğunu açıkladı. sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Birçok taksici de araç sayısının yetersiz olduğu görüşünde ama sorunun çözümünün bu kadar basit olmadığını düşünüyorlar. Bir taksici ise, "İyileştirmeler yapılması gerekiyor. Taksi sayısından önce trafiğin çözülmesi lazım." dedi.

İstanbul'da nüfus 16 milyonu da geçerken hizmet veren taksi sayısı ise 19 bin olduğu belirtiliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...