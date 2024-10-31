7 aylık bebeğin feci ölümü

Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışan 7 aylık Yusuf bebek yaşamını yitirdi.

7 aylık bebeğin feci ölümü

'de Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'taki evde yaşayan Kübra K., iddiaya göre 7 aylık bebeği Yusuf K.'yi odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış buldu.

Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan , müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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