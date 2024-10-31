7 aylık bebeğin feci ölümü

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1260. Sokak'taki evde yaşayan Kübra K., iddiaya göre 7 aylık bebeği Yusuf K.'yi odada yan yana duran yataklı karyola ile baza arasında sıkışmış buldu.

Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Eve gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.