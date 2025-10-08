7 Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü bugün AK Parti Genel Merkezi'nde grup toplantısını gerçekleştirdi. Erdoğan, toplantının ardından AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.



AK Parti'ye geçen belediye başkanları arasında üç Yeniden Refah Partili, iki DEVA Partili, bir Demokrat Partili ve bir Cumhuriyet Halk Partili isim bulunuyor.



AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLER KİM?



1-Ardahan Göle Gökhan Budak - Eski partisi CHP

2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara - Eski partisi DP

3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir - Eski partisi DEVA

4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ - Eski partisi DEVA

5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol - Eski partisi YRP

6-Giresun ören beldesi - Soner Erkan - Eski partisi YRP

7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük - Eski partisi YRP

