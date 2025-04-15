7 bin 300 gün oldu! Kayıp İlayda yapay zeka fotoğrafıyla aranıyor

Ancak yıllarca süren araştırmalardan sonuç alınamadı. Taşçı ailesi o günden bu yana İlayda'dan bir haber bekliyor.

"20 BİN GÜN GEÇSE DE KIZIMI BEKLİYORUM"

Yeni Asır gazetesine umutlarının sürdüğünü anlatan baba Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık ama bulamadık. Son nefesimi verene kadar 20 bin gün geçse de kızımı bekliyorum. Umutla beklemekten başka çaremiz yok." diye konuştu.

Aile kaybolduğunda 5 yaşında olan İlayda'nın fotoğrafını, yapay zekayla bugüne uyarlayıp kızlarını aramayı sürdürüyor.