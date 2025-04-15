7 bin 300 gün oldu! Kayıp İlayda yapay zeka fotoğrafıyla aranıyor

İzmir'de kaybolan İlayda'dan 7 bin 300 gündür haber alınamıyor. Ailesi kaybolduğunda 5 yaşında olan İlayda'nın fotoğrafını yapay zekayla bugünkü haline uyarlayıp kızlarını aramayı sürdürüyor.

7 bin 300 gün oldu! Kayıp İlayda yapay zeka fotoğrafıyla aranıyor

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Buca'da 2006 yılında ailesiyle birlikte pikniğe giden 5 yaşındaki İlayda Taşçı'dan 7 bin 300 gündür haber alınamıyor.

Olay 9 Nisan 2006'da yaşandı. Buca'da yaşayan Saim Bedriye Taşçı çifti, Kaynaklar bölgesindeki piknik alanına gitti.

Gün boyunca piknik yapan aile akşam saatlerinde eve dönmek üzere hazırlık yaptıklarında kızları İlayda'nın olmadığını fark etti.

7 bin 300 gün oldu! Kayıp İlayda yapay zeka fotoğrafıyla aranıyor - 1 İlayda kaybolduğunda 5 yaşındaydı

BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI

Önce kendi çabalarıyla İlayda'yı arayan aile sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri günlerce piknik alanını aradı. 14 bin 120 kişinin cep telefonu kayıtları incelendi.

Ancak yıllarca süren araştırmalardan sonuç alınamadı. Taşçı ailesi o günden bu yana İlayda'dan bir haber bekliyor.

7 bin 300 gün oldu! Kayıp İlayda yapay zeka fotoğrafıyla aranıyor - 2 Yapay zeka İlayda'nın şimdiki halini resmetti

"20 BİN GÜN GEÇSE DE KIZIMI BEKLİYORUM"

Yeni Asır gazetesine umutlarının sürdüğünü anlatan baba Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık ama bulamadık. Son nefesimi verene kadar 20 bin gün geçse de kızımı bekliyorum. Umutla beklemekten başka çaremiz yok." diye konuştu.

Aile kaybolduğunda 5 yaşında olan İlayda'nın fotoğrafını, yapay zekayla bugüne uyarlayıp kızlarını aramayı sürdürüyor.

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