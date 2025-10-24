7 bölgede 7 gastronomi lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında eğitim işbirliğinin artırılmasına yönelik prototol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim de kültürümüz, geleneğimiz, medeniyetimizin binlerce yıllık geçmişimizin bize sunduğu bir mutfak sanatları kültürü var. Bize ait yemeklerimiz var. bunların arabesk mantıkla karman çorman olmadan bir envanterinin çıkartılması lazım ve bu envanterin çocuklarımıza bu konuda uzman yetişen çocuklarımıza öğretilmesi lazım." dedi.

7 gastronomi okulu planladıklarını söyleyen Tekin, "7 okulumuzu finanse edip bir hayırsever olarak bize, söyleme sebebim belki aranızdan başkaları çıkar, Sayın Ali Koç'a, Lucien Arkas'a ve Ferit Şahenk'e teşekkür ediyorum. Onlar yedi okulumuzu bu anlamda şu an yapıyorlar." diye konuştu.

Tekin ayrıca, "Bu konuda bize destek olan bir kişiye daha teşekkür etmek istiyorum Cumhurbaşknımızın eşi Emine Erdoğan. O da Anne Reçeteleri başlığıyla bu projenin hamiliğini yürütüyor." ifadelerini kullandı.

