7 Eylül Gaziantep su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?

GASKİ'den yapılan açıklamada, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından Mizmilli yer altı sularında bulanıklık oluşması dolayısıyla tesisin devre dışı bırakıldığı belirtildi.



Zorunlu su kesintisi yapıldığı ve bulanıklık sorununun çözülmesiyle bölgeden içme suyu teminine devam edileceği aktarılan açıklamada, kesinti uygulanan yerler şöyle sıralandı:



"Şahinbey ilçesi Güneykent, Yeditepe, Abdulhamithan, Ertuğrulgazi, Bülbülzade, Yeşilkent, Osmanlı, Kurtuluş, Güneş, Mimar Sinan, 75. Yıl, İstiklal, Yamaçtepe, 15 Temmuz mahalleleri, Şehitkamil ilçesi İbrahimli, Batıkent, Atatürk, Güvenevler, Osmangazi, Erikçe mesire alanı, Büyükpınar, Sancaktepe, Beylerbeyi, Göktürk, Fıstıklık, Alpaslan, Karacaahmet, Burak, Belkıs, Gaziler, Beykent, Çamlıtepe, Yavuzeli yolu cezaevi, 5. Zırhlı Tugay, Aktoprak, Sefaşehir, Sam, Ağaçlıboyno, Yeşilce, Yığınlı, Ülkerli, Karpuzkaya mahalleleri."



SULAR NE ZAMAN GELECEK?



Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı GASKİ yaptığı açıklamada, bulanıklık sorununun çözülmesiyle su kesintisinin sona ereceğini açıkladı.



Suların geleceği saat bilgisi ise belli değil.

