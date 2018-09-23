İlişkili Haberler Kayıp Sedanur'un komşusu tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra dün ölü bulunan Sedanur Güzel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından paslı köyünde toprağa verilecek.



Kağızman ilçesindeki işlemlerinin ardından Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen Sedanur Güzel'in cenazesine 6 saat süren otopsi yapıldı.



Buradan nakil aracı ile alınan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi daha sonra götürüldüğü Kağızman ilçesinde Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Sedanur Güzel'in cenazesi, ilçeye bağlı Paslı köyünde bugün defnedilecek.



Güzel'in cenazesi, Paslı Köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette Kars İl Jandarma JAK timleri tarafından bulundu.



Bir haftadır arama çalışmasını sürdüren ekipler, küçük kızın cenazesini Paslı Köyü yakınlarında buldu. 9 yaşındaki Sedanur'un bulunduğu alan, köye bir kilometre uzaklıkta bulunuyor. Küçük kızın üzeri taşlarla örtülü haldeydi. Paslı Köyü'ndeki arama çalışmalarını 200 kişilik ekip yürütüyordu.

Jandarma, AFAD, UMKE, korucular kadavra arama ve iz takip köpekleriyle 7 gün boyunca arama yaptı. Ancak şimdiye kadar bir ize rastlanmamıştı. Sedanur'un kaybolmasına ilişkin soruşturmada şimdiye kadar 1 kişi tutuklandı. O da komşuları Ertan Bozkurt. Olayla ilgili bir televizyon programına da katılan şüphelinin çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti. Açık cezaevinden kaçıp sahte kimlikle dolaştığı ortaya çıkmıştı. Zanlının sabıka kaydındaki suçlar arasında, adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, cinsel istismar, kız kaçırma, hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurma var.

Kars Valisi Rahmi Doğan NTV canlı yayınında konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Doğan; "Ciddi bir ekip kurmuştuk bugün maalesef acı haber geldi. Gerekli incelemelerden sonra detaylı açıklama yapılacaktır. Ceset köye yakın bir mesafede bulundu. Olayla ilgili tutuklanan komşu Ertan Bozkurt'un geçmişi sağlıklı değil, cinsellikle ilgili önceden işlenmiş suçları var" dedi.

"UZUN SÜREDİR BULUNDUĞU YERDE GİZLENMİŞ"



Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ise, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette ve üzerinde elbiselerinin olduğu görülmüştür. Sedanur'un cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ve ölümünün nasıl ve ne zaman gerçekleştiği otopsi işleminden sonra anlaşılabilecektir. Olayın fail ya da faillerinin yakalanması, mevcut şüpheliler hakkında daha fazla delil elde edilebilmesi için titiz ve detaylı soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmasıyla sürdürülecektir'' ifadelerini kullandı.

BİR SENE ÖNCE TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ

Sedanur Güzel, bir sene önce trafik kazası geçirmiş, ölümden dönmüştü.

Beyin kanaması geçiren küçük kız, iki hafta yoğun bakımda kaldı. İyileşmeye başlamıştı. Sadece yürümesinde aksama vardı.

FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA SÜRDÜRÜLECEK



Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ise yaptığı yazılı açıklamada, 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin sabah saatlerinde köyün bir kilometre yakınında taşların altına gizlenmiş bulunduğunu kaydetti.



Cesedin bulunması üzerine derhal olay yerine Kağızman Cumhuriyet Savcısının intikal ettiğini ve incelemelere başladığını anlatan Camgöz, şu ifadelere yer verdi:



"Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette ve üzerinde elbiselerinin olduğu görülmüştür. Sedanur'un cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ve ölümünün nasıl ve ne zaman gerçekleştiği otopsi işleminden sonra anlaşılabilecektir. Olayın fail ya da faillerinin yakalanması, mevcut şüpheliler hakkında daha fazla delil elde edilebilmesi için titiz ve detaylı soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmasıyla sürdürülecektir."

CENAZE YAKININDA PARÇALANMIŞ BAVUL

Öte yandan, Sedanur'un cenazesinin yakınlarında parçalanmış bavul bulundu. Bavulun olayla ilgisi olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.



Sedanur'un bir televizyon programına katılmak üzere İstanbul'a giden annesi Handan ve babası Abdullah Güzel de acı haber üzerine Kars'a döndü.



Kars Havalimanı'na gelen çift, polislerce ifadelerine başvurulmasının ardından köydeki evlerine geldi. Handan ve Abdullah Güzel çifti, olayın detaylarını yakınlarından öğrenince fenalık geçirdi.



Baba Abdullah Güzel'e olay yerinde hazır bekletilen ambulansta, anne Handan Güzel'e de evine gelen sağlık görevlilerince müdahale edildi.



Geçen yıl Kars-Kağızman karayolunda geçirdiği trafik kazasından yaralı kurtulduğu öğrenilen küçük kızın cesedinin bulunduğu alana gelen yakınlarından bazıları da gözyaşlarına hakim olamadı.



Güzel'in ölüm haberini alan çok sayıda kişi, ailenin köydeki evine gelerek taziyelerini iletti.

