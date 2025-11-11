7 gündür aranıyordu: 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmalarına 7. günde de devam edildi.



10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU



Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu Veysel Bilen'in cansız bedeni, yaşadığı mahalleden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mollakendi beldesi sınırlarından geçen Uluova Çayı'nın kenarında bulundu.

Küçük çocuğun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

VALİ HATİPOĞLU: ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da kaybolan 11 yaşındaki Veysel Bilen'in bulunması amacıyla başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildiğini belirterek, yapılan çalışmalar sonucu kaybolan Veysel'in cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.



Hatipoğlu, şunları kaydetti:

“Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Özel Harekat timleri, Polis Su Altı Dalgıç Arama Kurtarma Timi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile desteklenen, diğer polis birimlerimiz, jandarmamız , AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürmüştür. Ekiplerimizce, Gümüşkavak, Aksaray, Hicret, Kızılay, Yemişlik, Kesrik mahalleleri ile Yeniköy, Yalnız Köyü, Miyadun ve Tadım köyleri başta olmak üzere geniş bir alanda, yerleşim yerleri, kırsal bölgeler, kuyu, kanal, logar, foseptik çukurları, menfezler, dere yatakları, akarsular, mezarlıklar ve metruk yapılar havadan ve karadan titizlikle taranmıştır. Bu elim olay bizleri derinden üzmüştür. Küçük Veysel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Arama çalışmalarında büyük bir fedakârlık ve gayretle görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”