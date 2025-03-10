7 il için çığ uyarısı

Batıda bahar havası yaşanırken doğuda hala soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli'de, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ uyarısı yapıldı.



Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

