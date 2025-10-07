7 ilde 7 çeteye 1 milyarlık operasyon

Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre 7 il merkezli 7 ayrı operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 46’sı tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri

uygulandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya aktardığına göre operasyon yapılan çetelerin suç kapsamları şöyle:

- Muğla'da organize şekilde göçmen kaçakçılığı

- Kırklareli'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde etmek,

- Kahramanmaraş'ta organize şekilde uyuşturucu ticareti yapmak,

- Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da zor durumdaki vatandaşlara yüksek faiz uygulayarak tefecilik yapmak.

Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan; 7 işyeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa için tedbir kararı uygulandığını da ifade etti.