7 ilde 7 organize suç örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı

Sosyal emdya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde düzenlenen Kafas-39 operasyonları hakkıdna bilgi verdi.

Yerlikaya, İstanbul’da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek'in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 117 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konuldu.