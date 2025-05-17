7 ilde DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

7 ilde DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, örgütü 'in finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Konya, Kocaeli, İstanbul, Elazığ ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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