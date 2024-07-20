7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 26 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette "e-Devlet" sitesini taklit ederek, arayüzlerini kopyalayarak işlem yapmak isteyenleri tuzağa düşüren suç örgütünü siber takiple tespit etti.



Suç örgütünün üyelerinin, güvenli ödeme bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden sözde "kredi bedeli" adı altında ödeme yapanları dolandırdığı belirlendi.



Siber dolandırıcıların, aslının neredeyse aynısı olan siteler kurduğu, dijital soygun için sonraki aşamada çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek farklı gerekçelerle mağdurlardan tekrar para yatırmalarını istedikleri, mağdurların da şüphe duymadıkları için yüksek miktarda para yatırdıkları anlaşıldı.



Para çekme görüntüleri bankalardan temin edilerek, dolandırıcılığı azmettiren şüpheliler ve örgüt üyeleri deşifre edildi. Şüpheliler hakkında 76 suç dosyası bulunduğu tespit edildi.



Polisin internet üzerinden izini sürdüğü şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da eş zamanlı "Sekte" adlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 32 cep telefonu, 12 bilgisayar, 18 banka kartı, 40 sim kartı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.