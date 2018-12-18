Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 15 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 muvazzaf subay ve 2 muvazzaf astsubay ile daha önce görevinden ihraç edilen 6 polis memurunun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.