7 ilde ''Kalkan-11'' operasyonu: 123 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van'da gerçekleştirilen ''Kalkan-11'' operasyonlarında 123 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

7 ilde ''Kalkan-11'' operasyonu: 123 göçmen kaçakçısı yakalandı

Göçmen kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 123 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen ''Kalkan-11'' operasyonlarında gözaltına alınan 123 zanlıdan 50'sinin tutuklandığını 22'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

25 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.

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