7 ilde ''Kalkan-11'' operasyonu: 123 göçmen kaçakçısı yakalandı

Göçmen kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 123 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen ''Kalkan-11'' operasyonlarında gözaltına alınan 123 zanlıdan 50'sinin tutuklandığını 22'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.
25 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.
İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-11” Operasyonunda 1️⃣2️⃣3️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2024
Organizatörlerden;
📌5️⃣0️⃣’si tutuklandı,
📌2️⃣2️⃣’si hakkında adli kontrol kararı… pic.twitter.com/phDaQuyKcm
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