7 ilde sahte borsa uygulamasıyla dolandırıcılığa 12 tutuklama

Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte borsa uygulaması üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın merkezli İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda M.M.K., E.B.K., T.Ç., U.Ş., E.Y.S., H.S., Ş.S., R.M., M.A., R.C., R.A., V.E. ve A.B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda 22 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 3 harici harddisk, 23 sim kart, 2 tablet ve toplam 54 dijital materyal ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ DE ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.M.K., E.B.K., T.Ç., U.Ş., E.Y.S., H.S., Ş.S., R.M., M.A., R.C., R.A. ve V.E. 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirlerini aklama' suçlarından tutuklanırken, A.B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.



Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin gerçekleştirdiği şüpheli işlem hacminin 457 milyon TL olduğu tespit edildi. Yapılan analizlerde şu ana kadar 27 mağdur olduğu belirlendi.