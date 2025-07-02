7 ilde uyuşturucu operasyonu: 825 kilogram eroin yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Adana merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.



Elebaşılığını yurt dışı firarı Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyuran Yerlikaya, 825 kilogram eroin yakalandığını açıkladı.



"Organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık." diyen Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." dedi.



Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.