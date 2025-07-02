7 ilde uyuşturucu operasyonu: 825 kilogram eroin yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 825 kilogram uyuşturucu yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Adana merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
Elebaşılığını yurt dışı firarı Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyuran Yerlikaya, 825 kilogram eroin yakalandığını açıkladı.
"Organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık." diyen Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." dedi.
Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.
“825 Kg EROİN ELE GEÇİRDİK”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2025
Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I.'nın (yurt dışı firar) yaptığı Uyuşturucu Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda;
🔻825 Kg EROİN uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli Zehir Tacirini… pic.twitter.com/pUd6CrgiBt
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