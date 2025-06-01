7 ile "sarı" kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Sivas, Tokat ve Yozgat için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM'den son tahminlere ilişkin yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı vurgulandı.

Açıklamada, özellikle batı illerinde sıcaklıkların yer yer mavsim normalleri üzerinde seyredeceği ifade edildi: "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri civarında, çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

"SEL, SU BASKINI, ANİ DOLU YAĞIŞI, KUVVETLİ RÜZGAR..."

MGM bugün için 7 kenti ise "sarı" kodla uyardı.

Uyarı şöyle: "01.06.2025 Pazar günü gece ilk saatlerde Sivas'ın batısı, Kayseri'nin doğusu ve Tokat çevrelerinde, öğle saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

