7 katlı apartmanda korkutan yangın: Patlamalar yaşandı

Altındağ ilçesindeki Başpınar Mahallesi 1656'ncı Caddesi’nde 7 katlı binanın en üst katındaki dairede, yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz arıza ekipleri sevk edildi.

28 daire bulunan bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, gaz akışı da kesildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.