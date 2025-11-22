7 katlı binada yangın faciası: 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde 7 katlı binanın altında bulunan oto galeride çıkan yangın faciaya neden oldu.

Olay akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın zemin katındaki otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler sonucu tüm binayı duman sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtarmak için çabaladı.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumanların kapladığı binadan kaçmaya çalışırken merdiven boşluğunda mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Dumandan etkilenen 14 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.