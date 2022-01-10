7. kattan düşen üniversiteli Sedefnur ağır yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, polis memuru erkek arkadaşıyla birlikte bir polis memurunun evine misafirliğe giden üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 7. kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, evde bulunan biri kadın, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti.

İddiaya göre, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi.

Ağır yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.