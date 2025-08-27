7 kişi öldüresiye dövdü

Ankara'nın Yenimahalle'de 7 kişilik bir grup, 1 kişiyi öldüresiye dövdü.



Olay gece saatlerinde ilçesine Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi.



7 kişilik grup bir süre kovaladıkları şahsı yakalayıp yere düşürdü.



Ellerinde sopalar bulunan saldırganlar, yere yatırdıkları kişiyi sopa, tekme ve yumruklar atarak dakikalaca darp etti.



Uzun süre şiddete maruz kalan kişi bir süre sonra bayılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.



Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

