7 kişi ölmüştü: Nazilli'deki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Aydın Nazilli'deki bir restoranda 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

7 kişi ölmüştü: Nazilli'deki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi

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Aydın'da restorandaki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S, M.B. ve H.P'nin Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

7 kişi ölmüştü: Nazilli'deki patlamada tutuklu sayısı 4'e yükseldi - 1

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Altıntaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında dün, sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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