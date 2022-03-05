7 kişilik hırsızlık şebekesini kamyonetin önündeki yazı yakalattı

Denizli'de hırsızlık yapan 7 kişi yakalandı.

Honaz ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için titiz bir çalışma yürüten Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını saatlerce inceleyerek hırsızlık şebekesinin izini tespit etti.

Kimliği belirlenen şüphelilerden Uğur B’nin hırsızlık olaylarında kullandığı kamyonetin kaportasında yazan “Verme beni ellere, görür dayanamazsın” sözlerinden yola çıkan JASAT, şüphelilerin akıllarına gelmeyen bu detay sayesinde şebekenin tüm üyelerini belirledi.



JASAT, Pamukkale ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyona, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde belirlenen çok sayıda eve eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çok sayıda jandarma personelinin görev aldığı operasyonda, suça karıştıkları tespit edilen Süleyman D. (41), Mehmet A. (20), Uğur B. (22), Murat D. (41), İrfan E. (36), Kemal E. (25) ve Muzaffer Ç. (30) isimli 7 şüpheli yakalandı.



Mağdur Semih Turgut’a babasından yadigar kalan 3 adet tavus kuşunu, kümesin tellerini keserek çalan şüphelilerin, daha sonra bu kuşları kesip yeme ile satma arasında fikir ayrılığına düşüp tartışma yaşadıkları öğrenildi.

Şüphelilerden Süleyman D’nin ise hırsızlık için girdiği evlerden sadece kapı çalması, başka hiçbir eşyaya ise dokunmaması ise dikkat çekti.



SUÇ DOSYALARI KABARIK



Jandarmanın şafak operasyonuyla yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gürlek Karakol Komutanlığa götürüldü. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında Süleyman D’nin 2, Mehmet A’nın 28, Uğur B’nin 12, Murat D’nin 52, İrfan E’nin 15, Kemal E’nin 31 ve Muzaffer Ç’nin ise 23 olmak üzere toplam 163 ayrı suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılarak çalınan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği suça karışan şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Jandarmanın titiz çalışması sonucu birkaç saat içinde bulunan baba hatırası tavus kuşlarını karakoldan teslim alan Semih Turgut, “Sabah iş yerine geldiğimizde arka taraftaki tellerin kesik olduğunu ve hırsız girdiğini fark ettik. Arkadaki demirlerimizi, hurdalarımızı, burada kalan baba yadigarı tavus kuşlarımızın çalındığını, kapısının açık olup kırıldığını fark ettik” dedi.