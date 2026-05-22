7 kişinin öldüğü fabrika yangını faciası. 3 kişi tahliye edildi

“KORUYUCU EKİPMANIMIZ YOKTU”



Yaralanan 17 yaşındaki işçi Zeynep Hüseyin mahkemedeki ifadesinde sigortasız çalıştırıldığını söyledi, "Koruyucu ekipmanımız yoktu" dedi.



Hüseyin, bazen geceleri de işe gittiğini anlattı. Fabrikada yangın merdiveni olmadığını da belirten işçi, "patlamanın olduğu gün kapıya yakın olduğum için kurtuldum" diye ifade verdi.



“BEN ÜRETMİYORUM, SADECE SATIŞINI YAPIYORUM”



Sanık İsmail Oransal, "Ravive babama aittir, fabrikada fiili işleyişim yoktur. Shauran ve Lykke benim markamdır, ben sadece e-ticaretle uğraşırım. Ravive'ye sürekli gittiğim ve talimat verdiğim iddialarını kabul etmiyorum. Aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Yılın uzun süresini fuarlarda geçiriyorum. Ben bir şey üretmiyorum, sadece satışını yapıyorum. Dayımın kasası olduğum yönündeki beyanları kabul etmiyorum. Tahliyemi gerekirse ev hapsimi talep ediyorum" diye konuştu.

Küresel OSGB sorumlu müdürü Ünal A., fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verdiklerini söyleyerek; "Ravive isimli iş yeri için görevlendirme geldi. Belirtilen adrese gittik ancak Ravive yerine başka bir iş yeri vardı. İsmail Oransal'ı aradım ama dönüş alamadım. Hatta Ataşehir'deki adresine gittim. En sonunda İsmail beni Mustafa Ç.'ye yönlendirdi. Mustafa ile telefonda konuşmamız tartışma havasında geçti; 'Siz kimsiniz, sizden hizmet alma zorunluluğumuz yok' dedi. Başka yerden hizmet aldıklarını, sözleşmeleri olduğunu söyledi. Adrese ulaşmak için elimden geleni yaptım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Abdurrahman B. ise "6 aydır korktuğum için teslim olmadım. Olayda suçum yok, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.