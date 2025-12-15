7 kişinin öldüğü fabrikadaki ihmaller zinciri iddianamedeki ifadelere yansıdı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 91 sayfalık iddianame hazırlandı.

4 SANIĞA 'OLASI KAST'TAN, 8 SANIK İÇİN 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA İSTENDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede; İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

8 sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 4 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca Ümit Çelik, Ünal Arslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik, Güven Demirbaş, Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım, Özkan Yıldırım hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat'ın ise 'Suçluyu kayırma' yönünden dava açılması istenildi.

EĞİTİMSİZ, KORUYUCUSUZ ÇALIŞMA

Yangından sağ kurtulan işçiler ve yaşamını yitirenlerin yakınları, iddianamedeki ifadeleri ortaya çıktı.

İfadelerde ihmaller ve yaşananlar anlatıldı. Yangından sağ kurtulan ve 4 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen Keriman Miskin, hiçbir eğitim almadığını, koruyucu kıyafet verilmediğini ve iş yerinde bugüne kadar İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının bulunmadığını belirtti.

Resmi bir sorumlu olmadığını söyleyen Miskin, sigorta denetimine yalnızca bir kez gelindiğini, denetimde işyeri sahibi Kurtuluş Oransal’ın sigortasız çalışanları evlerine gönderdiğini anlattı.

Olay günü parfüm yapımında kullanılan kimyasalların bulunduğu tankerin, kimya işleriyle uğraşan Tuncay Yıldız tarafından elektrikli çırpıcıyla karıştırıldığı sırada patladığını söyleyen Miskin, çıkış kapısına yakın olduğu için kurtulduğunu, yangının işyerinin ortasında çıkması nedeniyle birçok çalışanın dışarı çıkamadığını, Tuncay Yıldız’ı ise üzeri yanar halde dışarı çıkarken gördüğünü ifade etti.

NİSANUR, ABİSİNDEN ALINAN DNA TESTİYLE TESPİT EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden Nisanur Taşdemir’in babası Vedat Taşdemir, kızının paketleme işi için işe girdiğini, ancak sonradan imalatta da çalıştırıldığını öğrendiğini söyledi. Kızının sigortasız çalıştırıldığını belirten Taşdemir, olay sonrası Adli Tıp Kurumu’na gittiklerini, oğlundan alınan DNA örneğiyle Nisanur’un yanarak öldüğünün tespit edildiğini anlattı.