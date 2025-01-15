7 kişiyi öldüren içki bu dükkanda satıldı: Arkadaşlarının uyarısını dinlemedi hayatını kaybetti

Polis sahte içkilerin yine Türkmenistan uyruklu 2 esnaf tarafından Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki iş yerinde satıldığını tespit etti. 2 zanlı gözaltına alındı.

ARKADAŞLARININ UYARISINI DİNLEMEDİ!



Sahte içkiden hayatını kaybeden bir diğer kurban ise 62 yaşındaki Gültekin Memecan oldu. Memecan, Bakırköy'de iki arkadaşıyla içki içti. Daha sonra arkadaşları zehirlenme şüphesiyle hastaneye gitti. Bu sırada Gültekin Memecan'a da ulaşarak hastaneye gitmesi gerektiğini söylediler. Bu uyarıyı önemsemeyen Memecan fenalaşarak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının tedavisi ise sürüyor.

SAHTE İÇKİ SATIŞINA RUHSAT İPTALİ

İstanbul'da geçen yıl sahte içkiden 48 kişi öldü, 110 kişi de zehirlendi. Valillik yeni bir genelge yayınlayarak, kaçak ve sahte alkol satışı yapan işletmelerin ruhsatı iptal edileceğini duyurdu. Yapılan denetimlerde 63 iş yerinin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı