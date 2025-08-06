Muğla'da feci ölüm: 7 metre yükseklikten dere yatağına düştü

Muğla'da dere yatağına düşen bir genç feci şekilde can verdi.



Olay, saat 00.30 sıralarında Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi 133 Sokak'ta meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen ve karıştığı bir trafik kazası nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı belirtilen Muhammet Ali Yavaş (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavaş'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

