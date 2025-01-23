7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi
Adana'da polisin durdurduğu TIR'da 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen TIR'ı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Adana