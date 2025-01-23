İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen TIR'ı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.



Araçtaki aramada 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

