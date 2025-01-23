7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

Adana'da polisin durdurduğu TIR'da 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen TIR'ı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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