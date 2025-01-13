7 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'ndeki bir depoda atık ve yanık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.



Bunun üzerine ekipler depoya operasyon düzenledi.



Bataklık alan çevresinde bulunması nedeniyle güçlükle ulaşılan depoda inceleme yapan ekipler, tanklarda yaklaşık 7 milyon 280 bin lira değerinde 182 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

Polis, kaçak akaryakıtla ilgili İlhami A.'yı (38) gözaltına aldı.

"SATIŞ YAPMAYACAKTIM"



İlhami A., ifadesinde, "Akaryakıt üretmiyordum. Dolayısıyla satış yapmayacaktım. Yol malzemesi üretiyorum." dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.