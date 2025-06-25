7 milyonluk kundaklama iddiası: Doktor hakkında inceleme başlatıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren Tolga Kaplan’a ait mobilya ve fuar stantları imalathanesinde 5 Mart 2025 tarihinde çıkan yangında yaklaşık 7 milyon liralık hasar oluştu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu tespit etti.

BENZİN BİDONUYLA GELDİ

Plakası sökülmüş lüks aracın arka kapısından inen kar maskeli şüphelinin bagajdan aldığı benzin bidonuyla imalathaneye gelerek yangını başlattığı belirlendi.

KOMŞUSU VE BİR DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Kamera kayıtlarından aracın içinde oldukları belirlenen iş yeri sahibinin komşusu A.K. (44) ve kamu hastanesinde görevli doktor arkadaşı H.T.H. (32) gözaltına alındı.

DOKTOR SERBEST BIRAKILDI

Suçlamaları kabul etmeyen, olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını öne süren şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden A.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, suçsuz olduğunu savunan H.T.H. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

İşyeri sahibi, kamu hastanesinde görev yapan doktor H.T. H hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle hastanenin disiplin kurulu başkanlığına resmi şikayette bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

iş yeri sahibinin 8 sayfalık başvurusunu kabul eden disiplin kurulu, doktor H.T.H. hakkında soruşturma idari soruşturma açılıp açılamayacağına dair bir karar verebilmek için inceleme başlattı.