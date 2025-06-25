7 milyonluk kundaklama iddiası: Doktor hakkında inceleme başlatıldı
Denizli’de 7 milyonluk kundaklaması iddiası sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor hakkında inceleme başlatıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren Tolga Kaplan’a ait mobilya ve fuar stantları imalathanesinde 5 Mart 2025 tarihinde çıkan yangında yaklaşık 7 milyon liralık hasar oluştu.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu tespit etti.
BENZİN BİDONUYLA GELDİ
Plakası sökülmüş lüks aracın arka kapısından inen kar maskeli şüphelinin bagajdan aldığı benzin bidonuyla imalathaneye gelerek yangını başlattığı belirlendi.
KOMŞUSU VE BİR DOKTOR GÖZALTINA ALINDI
Kamera kayıtlarından aracın içinde oldukları belirlenen iş yeri sahibinin komşusu A.K. (44) ve kamu hastanesinde görevli doktor arkadaşı H.T.H. (32) gözaltına alındı.
DOKTOR SERBEST BIRAKILDI
Suçlamaları kabul etmeyen, olay gecesi türbe ziyareti yaptıklarını öne süren şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Denizli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden A.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, suçsuz olduğunu savunan H.T.H. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ŞİKAYETTE BULUNDU
İşyeri sahibi, kamu hastanesinde görev yapan doktor H.T. H hakkında disiplin soruşturması açılması talebiyle hastanenin disiplin kurulu başkanlığına resmi şikayette bulundu.
İNCELEME BAŞLATILDI
iş yeri sahibinin 8 sayfalık başvurusunu kabul eden disiplin kurulu, doktor H.T.H. hakkında soruşturma idari soruşturma açılıp açılamayacağına dair bir karar verebilmek için inceleme başlattı.
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