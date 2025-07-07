7 mürettebat hala kayıp: Kafkametler’in batmasına ilişkin dava devam ediyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki yıl önce fırtınada batan Kafkametler gemisiyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Hayatını kaybeden 5 denizcinin yakınları duruşmada hazır bulundu.

Karadeniz Ereğli’de 19 Kasım 2023’te meydana gelen ve 12 kişilik mürettebattan 5’inin cansız bedenine ulaşıldığı, 7’sinin ise kayıp olduğu gemi faciasına ilişkin açılan davada yargılamaya devam edildi. Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci celsede, geminin sahibi konumundaki Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ’nin yetkilileri olan tutuksuz sanıklar S.Ö., G.Ö. ve K.Ö. ile bazı tanıklar, SEGBİS üzerinden ifade verdi. Duruşmaya ölen denizcilerin aileleri ve taraf avukatları da katıldı.



TANIK TELSİZ ZABİTİ YAŞADIKLARINI ANLATTI



Gemide daha önce telsiz zabiti olarak görev yapan tanık M.K.A., yaklaşık 7 ay süren görev süresince birçok sefere katıldığını söyledi. Geminin yaşlı olmasına rağmen ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten tanık, Ukrayna seferinde yaşadıkları patlamaya da değindi. Patlama sonrası geminin hasar aldığını ve psikolojik olarak zorlandığını ifade eden M.K.A., "Gemi otomatik pilot arızasıyla geri döndü, cihazlar çalışmıyordu. Yaşam alanında hasar, balans tankında küçük bir delik oluşmuştu" dedi.



SANIKLAR İDDİALARI REDDETTİ



Tanığın ifadeleri üzerine söz alan sanık S.Ö., gemide herhangi bir teknik sorun olmadığını savunarak, "Patlamadan sonra Ukraynalı yetkililer geldi ve detaylı inceleme yaptı. Tanığın söylediklerini kabul etmiyorum" dedi. Diğer sanıklar K.Ö. ve G.Ö. de geminin patlama sonrası kontrol edildiğini ve seferine devam ettiğini ileri sürdü.