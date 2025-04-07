7 Nisan ne günü? 7 Nisan'ın anlam ve önemi
Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşu olan 7 Nisan her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Günü için her yıl önemli halk sağlığı sorunlarından birisi belirlenmekte ve çeşitli etkinliklerle gündeme getirilmektedir.
Her yıl 7 Nisan, dünya genelinde önemli bir temanın altını çizen bir farkındalık günü olarak anılır. Bu tarih, özellikle Dünya Sağlık Günü (World Health Day) olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Türkiye'de ve bazı ülkelerde çeşitli toplumsal farkındalıkların da işlendiği özel bir gündür. İşte 7 Nisan’ın anlam ve önemi:
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1948 yılında kurulmasının ardından, kuruluş günü olan 7 Nisan, her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Amaç, tüm dünyada sağlığın önemine dikkat çekmek ve her yıl belirlenen bir sağlık teması üzerinden küresel farkındalık yaratmaktır.
7 NİSAN SAĞLIK GÜNÜ'NÜN ANLAM ÖNEMİ
Bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesini sağlamak,
Sağlık hizmetlerine erişimde eşitliği teşvik etmek,
Her yıl belirlenen tema doğrultusunda dünya genelinde kampanyalar düzenlemek.
7 Nisan, bireysel ve toplumsal olarak sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan evrensel bir farkındalık günüdür. Küresel çapta insanlara “sağlık bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkıdır” mesajı verilmekte ve herkesin sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanması gerektiği vurgulanmaktadır.
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