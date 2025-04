7 Nisan ne günü? 7 Nisan'ın anlam ve önemi

Her yıl 7 Nisan, dünya genelinde önemli bir temanın altını çizen bir farkındalık günü olarak anılır. Bu tarih, özellikle Dünya Sağlık Günü (World Health Day) olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Türkiye'de ve bazı ülkelerde çeşitli toplumsal farkındalıkların da işlendiği özel bir gündür. İşte 7 Nisan’ın anlam ve önemi:



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1948 yılında kurulmasının ardından, kuruluş günü olan 7 Nisan, her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Amaç, tüm dünyada sağlığın önemine dikkat çekmek ve her yıl belirlenen bir sağlık teması üzerinden küresel farkındalık yaratmaktır.