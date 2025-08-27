Yedi parti talepte bulunmuştu: Numan Kurtulmuş'tan Gazze için olağanüstü toplantı çağrısı

Meclis'teki 7 siyasi parti, TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü Gazze konusunda olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik talebini Meclis Başkanlığına sundu.

CHP TBMM Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dilekçe Meclis Başkanlığına sunuldu.



Dilekçede, Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.



HAKAN FİDAN GENEL KURUL'U BİLGİLENDİRECEK

Bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’i, İsrail’in Gazze saldırısı, soykırım, kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere 29 Ağustos’ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin TBMM'nin bilgilendirilmesi için yürütmenin TBMM İçtüzüğünün 59'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7'nci maddeleri gereğince 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.



Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği de kaydedildi.