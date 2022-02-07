7 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 236 can kaybı, 96 bin 514 yeni vaka

Türkiye'nin 7 Şubat 2022  günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 432 bin 131 Covid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini, hastaneye yatışların yüzde 10'dan fazla azaldığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 19:29

7 Şubat 2022 corona virüs tablosu: 236 can kaybı, 96 bin 514 yeni vaka

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Bakan Koca: İstanbul'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi

Bakan Koca: İstanbul'da günlük vaka sayısı 20 binin altına indi

Günlük corona virüs tablosu...

'de son 24 saatte 432 bin 131 Covid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

İSTANBUL'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINA İNDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük Covid-19 vaka sayısının 40 binden 20 binin altına indiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki son durumu ele aldıklarını açıkladı.

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzeri olduğunu belirten Koca, "Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." dedi.

Bakan Koca, paylaşımında "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76." ifadelerini kullandı.

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