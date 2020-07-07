7 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 53 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Temmuz 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Koca, ''Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Salgına karşı kaç kişiyiz?'' ifadelerini kullandı.

07.07.2020 - 19:31

7 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 53 vaka

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Türkiye'de son 24 saatte bin 53 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 185 bin 292 oldu.

''TABURCU ETTİĞİMİZ KADAR YENİ HASTA YATIRIYORUZ''

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca sözlerine şunları da ekledi:

''Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Salgına karşı kaç kişiyiz?''

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