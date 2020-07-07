7 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, bin 53 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 53 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 185 bin 292 oldu.



''TABURCU ETTİĞİMİZ KADAR YENİ HASTA YATIRIYORUZ''

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca sözlerine şunları da ekledi:

''Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Salgına karşı kaç kişiyiz?''

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ