Yasağa aykırı avlanan 7 ton istavrite el konuldu

İstanbul'da boy yasağına aykırı avlanan 7 ton istavrite el konuldu.



1 Eylül itibariyle su ürünleri av sezonunun açılmasıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 6 Eylül tarihine kadar yapılan ortak denetimlerde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 7 ton civarında 414 kutu küçük boyda istavrite el konuldu. Balıklar sosyal yardım kurumuna bağışlandı.



Yapılan denetimlerde 1 Eylül 2021 ile 6 Eylül 2021 tarihleri arasında, yaklaşık 7 ton ağırlığında küçük boyda istavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.

Toplam 5 kez idari para cezası uygulandı. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirildi. Balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

