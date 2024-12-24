7 yaşında iki kez kanseri atlattı! Öykü Umay müzikle moral buluyor

Aydın'da yaşayan Cansu ve Alptekin Kahraman çiftinin kızları Öykü Umay'a, henüz 3 aylıkken sinir sistemi kanseri olarak bilinen nöroblastoma teşhisi koyuldu. Karnındaki tümör alındı 5 ay hastanede kalan küçük kız tam iyileşmişken kanser tekrarladı.



Böbrek yetmezliği teşhisi de koyulan çocuğa anneannesinden böbrek nakledildi. Böbrek vücuda uyum sağlayamayınca organ geri alındı.



Kanseri atlatan fakat hemodiyaliz almaya devam eden Öykü, 2 kez beyin kanaması geçirdi. Tedavisi süren çocuğun ailesi, hastalık sürecini müzikle unutturmaya çalışıyor.



Şarkı söylemeyi çok seven Öykü Umay, evde piyano çalıp şarkılar söyleyerek neşeleniyor..



Annesi Cansu Kahraman, "Özellikle kanser sürecinde moral çok önemli, keyfini ne yerine getiriyorsa onu yapmayı denedik. Türkiye'de binlerce insan organ bekliyor. Sesimizi duyurmak istedik. Belki böyle bir çocuğun hayata dönmesi herkes için bir umut olur." diye konuştu.



Aile kızlarının seslendirdiği şarkıları sosyal medyada paylaşıyor..



Küçük kız, kan değerlerinin henüz normale ulaşmaması nedeniyle böbrek nakli olamıyor.