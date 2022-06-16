7 yaşındaki Alperen kalbine yenildi

Trabzon'da sınıfta kalp krizi geçiren 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 16.06.2022 - 09:01

7 yaşındaki Alperen kalbine yenildi

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'un Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7), derste bir anda fenalaştı.

Sınıf öğretmeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları Alperen’in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

7 yaşındaki Alperen Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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