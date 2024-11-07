7 yaşındaki Berresu’nun şüpheli ölümü

Ankara’da 7 yaşındaki çocuk, okul dönüşü rahatsızlanıp yaşamını yitirdi.



Sincan ilçesindeki bir okulda eğitim gören birinci sınıf öğrencisi Berresu Çelik, önceki gün okuldan çıkıp gittiği evinde rahatsızlandı.



Çelik, ailesi tarafından Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Berresu Çelik, kurtarılamadı.



Çelik, dün Çimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.



“6 SAAT İÇİNDE ÖLÜM HABERİNİ ALDIK”



Çelik’in annesi Sedef Çelik, “Bir gece içerisinde kızımın ölüm haberini aldık, 6 saat içerisinde ölüm haberini aldık. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu.” dedi.



Acılı anne şöyle devam etti:



“O gün okuldan geldi; evde hopladı, zıpladı, yemeğini yedi, suyunu içti, dersini yaptı, ne olduysa o gece yarısı oldu. ‘Midem bulanıyor’ diye koştu.



Babası onu acilen Sincan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Oradan durumu kötü olduğu için Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler, kanına karışmış diye.



Evden çıktıktan sonra kızımızı görmedik. Kızımın bu ayın 19'unda doğum günü vardı, yapamayacağım, kızımın acısını yaşıyorum.”



BAZI VELİLER ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEDİ



Berresu’nun bulaşıcı bir hastalık sonucu yaşamını yitirdiği iddiası ortaya atıldı.



Aynı okulda eğitim gören bir öğrencinin annesi Nuran Aslan, çocuğunu okula göndermediğini söyleyerek, “Bulaşıcı bir hastalık deniyor. Çocuğuma kendim aşı yaptırdım. Korkuyorum, çocuğumu okula yollamadım.” dedi.



Velilerden Sare Ceylan da korktuğu için çocuğunu okula göndermediğini ve iki gün rapor aldıklarını söyledi.