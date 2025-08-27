7 yaşındaki çocuğun boynuna eşeğin yuları dolandı, hayatını kaybetti: Elazığ'da korkunç olay
Elazığ'da kaçan eşeğin yuları boynuna dolanan ve 800 metre sürüklenen 7 yaşındaki Meryem Doğan, hayatını kaybetti.
Elazığ merkeze bağlı Yürekli köyünde iddiaya göre; 7 yaşındaki Meryem Doğan, dedesinin isteğiyle evdeki eşeği suya götürmek için dışarı çıktı.
Bu sırada eşek bir anda ürkerek kaçmaya başladı.
800 METRE SÜRÜKLENDİ
Kaçan eşeğin yuları, Doğan'ın boynuna dolandı ve o şekilde 800 metre boyunca sürüklendi.
Doğan'ı fark eden yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Meryem Doğan kurtarılamadı.
Meryem Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
