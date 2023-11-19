7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İstanbul'un Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi'ndeki bir binada, apartman sakinleri, daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Eve işten gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi.
Çocuğun ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri ayrıntılı çalışma başlattı.
''BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ'' İDDİASI
Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.
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